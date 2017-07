Fische fahren in Gmunden mit Lift

Die Energie AG hat in Gmunden einen Fischlift gebaut, der Fische in einem Behälter in den Oberlauf der Traun befördert. Notwendig war die 1,6 Millionen teure Investition wegen der Wasserrahmenrichtlinie der EU. Damit können die Fische die Staumauer des Kraftwerkes überwinden.

Denn diese Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, dass die Gewässer für Wassertiere wieder durchgängig gemacht werden müssen. Neben Wehren und Staumauern werden deshalb schon seit längerem Aufstiegshilfen gebaut, damit die Fische frei wandern können.

ORF

Manchmal ist für so eine Aufstiegshilfe aber zu wenig Platz. Da musste dann einen ein Fischlift her. Er lockt die Tiere mit seiner Strömung an. Sind die Tiere dann im Inneren, werden sie in dem Wasser-gefüllten Behälter in die Höhe befördert. Von dort geht es durch ein dickes Rohr in den Oberlauf des Flusses. Automatisch, zweimal pro Stunde, sagt der Geschäftsführer der Energie AG-Kraftwerke Norbert Rechberger: „Egal, ob Forelle oder Barbe - wir können feststellen, dass sämtliche Fische den Lift nutzen. Wir hatten etwa einen eineinhalb Meter langen Hecht darin.“

16 Millionen Euro bis 2021

1,6 Millionen Euro wurden in den Lift investiert. Insgesamt rechnet die Energie AG mit Kosten von gut 16 Millionen bis zum Jahr 2021, wenn alle Wehren und Kraftwerke durchgängig sein müssen.

ORF

Dazu kommt noch der Verlust des Wassers aus dem Staubereich, der in die Aufstiegshilfen geleitet werden muss und damit bei der Stromproduktion abgeht, sagt Energie AG Technikvorstand Stefan Stallinger: „Durch die Aktivitäten der Wasserrahmenrichtlinie verlieren wir den Strom für 20.000 Haushalte. Wir müssen aber Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringen.“ Deshalb werde die Richtlinie mit dem nötigen Augenmaß umgesetzt werden, so Stallinger.

Bei zehn Kraftwerken hat die Energie AG schon Aufstiegshilfen errichtet, bis 2021 kommen noch sieben dazu. Darunter auch ein weiterer Fischlift beim Kraftwerk Partenstein in Sankt Martin im Mühlkreis.