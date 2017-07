Nach Sturz in Donau noch immer vermisst

Nach wie vor vermisst wird jener Arbeiter, der Donnerstagnachmittag im Hafengebiet in Linz in die Donau gestürzt ist. Der 59-Jährige nahm von der schwimmenden Arbeitsplattform aus Wartungsarbeiten an einem Schiff vor. Dabei drehte sich die Plattform um.

Die Retter fanden bisher nur einen Schuh des Vermissten. Die Suche nach dem Arbeiter wurde nach eineinhalb Stunden wegen der starken Strömung abgebrochen.

fotokerschi.at/privat

Der Unfall passierte in der Nähe des Modellflugplatzes. Der 59-Jährige war bei Reparaturarbeiten zwischen zwei Schiffen unterwegs als sich die Plattform, auf der er stand, umdrehte. Der Arbeiter fiel ins Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Suche mit Cobra fortgesetzt

Innerhalb weniger Minuten lief eine großangelegte Suchaktion an: Mehrere Polizisten, Rotkreuz-Helfer, Feuerwehrleute, Taucher und ein Team des ÖAMTC-Rettungshubschraubers standen im Einsatz.

Die Suche soll - wenn es das Wetter und die Strömung zulassen – am Freitag mit Tauchern der Spezialeinheit Cobra fortgesetzt werden.

Link: