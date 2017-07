Pilsl kritisiert Ablehnung des Sicherheitspakets

Nach einer neuerlichen Messerstecherei in Linz, bei der ein 20-jähriger Mühlviertler verletzt wurde, kommt nun Kritik von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl an der Ablehnung des Sicherheitspakets auf Bundesebene.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 20-jähriger Mühlviertler, vermutlich, aus dem Drogenmilieu, im Linzer Volksgartenpark schwer verletzt. Die Männer wurden zwar festgenommen, aber für Pilsl verfüge die Polizei nicht mehr über genügend Werkzeuge, um derartige Delikte zu verhindern.

ORF

Uneinigkeit auf Regierungsebene kippte Paket

Uneinigkeit zwischen SPÖ und ÖVP auf Regierungsebene hat am Donnerstag das Sicherheitspaket zu Fall gebracht – mehr dazu in „SPÖ-Nein lässt Wogen in ÖVP hochgehen“ (news.ORF.at). Kommunikationsplattformen wie WhatsApp bleiben damit für die Polizei weiterhin unantastbar, was auch Kriminelle wüssten, so Pilsl.

ORF

„Haben kein Werkzeug“

Kriminelle würden kaum noch telefonieren, praktisch alles werde per Netz abgewickelt und da fehlen die rechtlichen Möglichkeiten diese Kommunikation zu überwachen. „Das ist, wie wenn man einem Handwerker sagt, ‚jetzt nehme ich dir dein Werkzeug weg‘.“

Auch wenn es nun - laut einer Aussendung von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) - für 2017 sogar 25 zusätzliche Ausbildungsplätze gibt, was bedeutet, dass dieses Jahr 225 Männer und Frauen ihre Polizeiausbildung beginnen, sagte Pilsl im Interview gegenüber dem ORF OÖ, dass mehr Personal auch nicht alles löse. „Solange es keine Verordnungen gibt, keine Schließung des Parks - was auch immer – sind der Polizei dort die Hände gebunden“.

Aus der Linzer FPÖ hieß es am Donnerstag, dass die bisherige Jugendsozialarbeit der SPÖ gescheitert sei und fordert ein Streetwork-Konzept. Bürgermeister Klaus Luger war urlaubsbedingt nicht erreichbar.