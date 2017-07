Echo-Klassik-Preis für Hans Graf

Der in gebürtige Marchtrenker (Bezirk Wels-Land) Dirigent Hans Graf, der hauptsächlich in den USA arbeitet, steht auf der Gewinnerliste für den Echo-Klassik-Preis 2017. Insgesamt werden heuer 54 Echo-Klassik-Trophäen in 22 Kategorien vergeben.

Das Houston Symphony Orchestra in Houston ist eines der bedeutenden Symphonieorchester der USA – Graf leitete dieses von 2001 bis 2013 als Chefdirigent. Graf, dessen Leidenschaft auch die Sprache ist – er spricht fünf - hatte Engagements an den elitären Opernhäusern in München, Paris, Rom und Berlin.

APA/Barbara Gindl

Der Oberösterreicher nahm aber immer wieder gerne Projekt in der Heimat an. Ob für die Wiener Philharmoniker, die Staatsoper oder die Festspiele in Salzburg, wo er seit vier Jahren Professor am Mozarteum ist.

“Stern“ Hansgraf

An bedeutenden österreichischen Auszeichnungen erhielt Graf 2007 das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich, 2015 den Golden Schikaneder des österreichischen Musiktheaterpreises. Außerdem wurde bereits ein „Stern“ nach ihm benannt: Der Asteroid Hansgraf wurde am 24. März 2003 vom US-amerikanischen Observatorium entdeckt; und weil dieses zum Houston Museum für Naturwissenschaften gehört wurde Graf Namensgeber.

Die österreichischen Preisträger

Den Echo-Klassik-Preis bekommt Graf in der Kategorie der Operneinspielungen mit Werken des 20. Jahrhunderts für Alban Bergs „Wozzeck“. Das Salzburger Mozarteumsorchester der Gewinner in der Sparte „Sinfonische Einspielung (Musik 19. Jh.)“, in der Kategorie „Ensemble/Orchester“ steht das Wiener Klaviertrio an der Spitze.

Ralph Larmann

Bei den Konzerteinspielungen der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts sind die Wiener Symphoniker unter Chefdirigent Philippe Jordan mit an Bord, während der Salzburger Filmproduzent Bernhard Fleischer geehrt wird. Aida Garifullina, eine der herausragenden Sängerinnen im Ensemble der Wiener Staatsoper, bekommt den Preis in der Sektion „Arien/Rezitale“. Und auch bei den Nachwuchshoffnungen zeigt Österreich auf: Kontrabassist Dominik Wagner, der sein Land schon bei Eurovision Young Musicians 2016 vertrat, bekommt einen Preis für seine Platte „Gassenbauer - Gassenhauer“.

Preisverleihung in der Elbphilharmonie

Der Echo ist ein deutscher Musikpreis und wird von der Deutschen Phono-Akademie seit 1992 jährlich vergeben. Er teilt sich auf in die Preise Echo Pop, Echo Jazz und Echo Klassik, die jeweils in unterschiedlichen Veranstaltungen verliehen werden. Die Preisverleihung des Echo Klassik 2017 findet am 29. Oktober in der Hamburger Elbphilharmonie statt.