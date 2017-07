Lenker nach Unfall in Auto gefangen

Im Mühlviertel, im Bezirk Freistadt, war ein junger Autofahrer nach einem Unfall in seinem Wagen gefangen. Das Auto kam von der Straße in abschüssigem Gelände. Per Handy konnte der Mann schließlich die Polizei zur Unfallstelle lotsen.

Eine starke Rechtskurve auf einem Güterweg in der Gemeinde St. Leonhard bei Freistadt war dem 18-jährigen Autofahrer zum Verhängnis geworden. Er kam mit dem Wagen von der regennassen Fahrbahn ab. Das Auto stieß zunächst gegen zwei Bäume und blieb in dem steilen Gelände schließlich unterhalb der Straße auf der Fahrerseite liegen.

Der Lenker aus Wels hatte den Unfall zwar mit viel Glück unverletzt überstanden, er konnte sich aber nicht selbst aus dem Wrack befreien. Ein Auto war bereits vorbei gefahren.

Polizei per Handy zur Unfallstelle gelotst

Obwohl der Unfalllenker versuchte hatte, mit Hupen auf sich aufmerksam zu machen, bemerkte der Fahrer den Wagen allerdings nicht. Der 18-Jährige wählte schließlich den Polizeinotruf und versuchte, die Unfallstelle zu beschreiben. Die Beamten fuhren den in Fragen kommenden Bereich mit Blaulicht ab. Der Verunfallte konnte dann mit der Hupe auf sich aufmerksam machen.

Zwei Feuerwehren waren nötig, um den jungen Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er überstand das unangenehme Erlebnis unverletzt.