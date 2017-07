Radio OÖ - Marktführer punktet bei Jungen

ORF Radio Oberösterreich bleibt der regionale Marktführer in unserem Bundesland. Wie der aktuelle Radiotest vom unabhängigen Marktforschungsinstitut GfK Austria zeigt, konnte der ORF Oberösterreich auch bei den jüngeren Hörern vermehrt punkten.

341.000 Menschen hören täglich das Programm von ORF Radio Oberösterreich. Das entspricht einem Marktanteil von 24 Prozent des Gesamtradiomarkts. Das ist wiederum mehr als doppelt so viel wie der nächstgelegene regionale Mitbewerber hat.

Wie der aktuelle Radiotest zeigt, hat ORF Radio Oberösterreich bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich zugelegt hat. Hier sind die Marktanteile zwischen Juli 2016 und Juni 2017 um zwei Prozentpunkte gestiegen.

Deutlich ist nach wie vor der Vorsprung bei der Zielgruppe 35 plus mit einem Marktanteil von 31 Prozent. Jeder Dritte der über 35-Jährigen in Oberösterreich hört also täglich das Programm von Radio Oberösterreich, bedankt sich ORF Landesdirektor Kurt Rammerstorfer für die Treue.

Neues WhatsApp Service eingeführt

Erfolgreich eingeführt habe sich auch ein neues Informations-Angebot über das Handy. Für den WhatsApp-Service „ORF OÖ kompakt“ haben sich bereits mehrere tausend Menschen registriert. Täglich werden in der Früh und am Nachmittag die wichtigsten Schlagzeilen via WhatsApp verschickt. Das eigens produzierte kompakt-Video um 17.00 Uhr soll einen ersten Vorschmack auf die Oberösterreich Heute Sendung machen. Hier geht’s zur Anmeldung für ORF OÖ kompakt.

Konstant starke Zahlen liefere auch das Online-Angebot des Landesstudios. Die Homepage ooe.ORF.at verzeichnete allein im Juni über vier Millionen Besuche.

Knapp 2,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher nutzen täglich die ORF-Regionalradios, dies entspricht einer Tagesreichweite von 28,2 Prozent. Mit einem Marktanteil von 33 Prozent entfällt wiederum ein Drittel der gesamten Radionutzungszeit auf die ORF-Regionalradios. In der Altersgruppe der ab 35-Jährigen liegt der Marktanteil bei 41 Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie jener aller inländischen Privatradios zusammen.

