Gewinnwarnung für Rosenbauer

Rosenbauer hat am Mittwoch eine Gewinnwarnung ausgegeben. Das Halbjahres-Ergebnis sei mit Sondereffekten belastet, weshalb der Vorstand für das Gesamtjahr 2017 von einem „merklich“ unter dem Vorjahreswert liegenden Ergebnis ausgeht, hieß es.

Der Umsatz im Halbjahr sei hingegen stabil gewesen wurde in der Aussendung des Feuerwehrausstatters mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) betont. Der vollständige Halbjahres-Finanzbericht 2017 wird am 11. August 2017 veröffentlicht.

Mehrere Effekte dafür verantwortlich

Einmalkosten für die Neuausrichtung der Personalstruktur in Österreich, außerplanmäßige Aufwendungen immaterieller Wirtschaftsgüter, die Unterauslastung in einigen Fertigungsbereichen, deutlich erhöhte Anlaufkosten bei den neuen Tochtergesellschaften sowie Wechselkurseffekte hätten das Halbjahresergebnis belastet, schreibt die Firma.

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erwartet Rosenbauer fürs Halbjahr ein Betriebsergebnis (EBIT) in der Höhe von 2,7 Mio. Euro. Im Halbjahr 2016 hatte das Betriebsergebnis noch 18,8 Mio. Euro betragen, was allerdings einem Rückgang um 14 Prozent gegenüber 2015 entsprach.

Link: