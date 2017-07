Familienvater rastete völlig aus

Die Polizei sucht einen Mann, der in Neuhofen an der Krems einen Autofahrer mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert hat. Der Unbekannte hatte rot gesehen, nachdem sein eineinhalbjähriger Bub fast ins Auto des Pensionisten gelaufen wäre.

Der Unbekannte war mit seiner Familie zu Fuß auf einer Schotterstraße in Neuhofen an der Krems unterwegs. Der kleine Sohn lief neben ihm her, als ein Auto entgegenkam. Der Pensionist fuhr Schrittgeschwindigkeit. Plötzlich lief der etwa eineinhalbjährige Bub über die Straße.

Mit Faust auf Pkw-Lenker eingeschlagen

Der 65-jährige Autofahrer aus Piberbach konnte noch rechtzeitig bremsen. Doch dann rastete der Vater des Kindes völlig aus. Polizeisprecherin Heide Klopf sagte gegenüber dem ORF OÖ: „Bevor der Pensionist überhaupt mit der Familie Kontakt aufnehmen konnte, kam der Vater von dem Kind zum Auto, fing zu schreien an, riss die Autotür auf und schlug mehrmals mit der Faust auf den Mann ein. Zudem trat er mehrmals mit den Füßen auf den im Auto sitzenden Pensionisten ein.“

Polizei ersucht um Hinweise

Der Schläger machte sich aus dem Staub. Sein Opfer musste vom Hausarzt versorgt werden. Der Angreifer soll laut Opfer zirka 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er hatte kurze, brünette Haare, sprach österreichischen Dialekt und war mit Jeans und einem Hemd bekleidet. Die Polizei ersucht um Hinweise.