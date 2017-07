EuGH prüft sechste Urlaubswoche

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) prüft jetzt die sechste Urlaubswoche. Laut bestehender Regelung erhalten Beschäftigte in Österreich nur eine sechste Urlaubswoche, wenn sie 25 Jahre im selben Betrieb gearbeitet haben.

Die Arbeiterkammer OÖ fordert, diese Regelung zu kippen, denn sie sei längst überholt und diskriminierend. Nur die wenigsten Beschäftigten würden so lange in demselben Betrieb arbeiten und hätten so kaum eine Chance auf die sechste Urlaubswoche.

WK: „Österreich ohnehin im Spitzenfeld“

Die Wirtschaftskammer warnt vor weiteren Urlaubstagen. Österreich liege da im EU-Vergleich ohnehin im Spitzenfeld. Weitere Urlaube würden den Wirtschaftsstandort gefährden.

