Neue Leseinitiative an den Bibliotheken

Nicht nur, wenn das Wetter trüb ist, sondern auch während der heißen Tage greifen die Oberösterreicher gern zum Buch. Um auch den Nachwuchs mit der Leselust anzustecken, starten die heimischen Bibliotheken jetzt eine Leseinitiative.

Sommer ist Badezeit, aber auch Lesezeit. Egal ob im Bad in der Hängematte oder am Berg, lesen kann man überall. „Schock deine Eltern und lies ein Buch“ lautet der Titel der Sommerleseinitiative in den öffentlichen Bibliotheken Oberösterreichs.

Für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre

Das von Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) ins Leben gerufene Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre. Für jedes in den Ferien gelesene Buch bekommt man einen Stempel in einen Lesepass. Am 20. Oktober wird der Gewinner gekürt. In manchen heimischen Bibliotheken werden die Bücher während des Sommers für die jungen Leseratten sogar gratis angeboten.