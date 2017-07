Haslach als kreatives Zentrum

Die Gemeinde Haslach an der Mühl mausert sich zusehends zu einem kreativen Zentrum im Oberen Mühlviertel. Die Tradition als Weberei-Standort ist ein wichtiger Impulsgeber, gleichzeitig entstehen ungewöhnliche, kleine Handwerksbetriebe.

Seit Jahrhunderten ist Haslach ein Zentrum der Weberei und dieses traditionelle Wissen wird in Kursen und Workshops im Webereimuseum weitergegeben.

Die erste Aufgabe als Impulsgeber hat man geschafft, denn es entstehen wieder neue, kleine Betreibe im Textilbereich. Die Betreiber des vor fünf Jahren eröffneten Hauses wollen aber mehr.

Handelszentrum seit dem Mittelalter

So wird etwa am Marktplatz im August eine Nähwerkstatt aufsperren, in der Stoffe aus der Region verarbeitet werden. Zwei Webereien sollen ebenfalls in den nächsten Monaten gegründet werden, die Gespräche laufen derzeit.

Haslach hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Seit dem Mittelalter war es ein Handelszentrum - erst für Salz, dann für Weberei, ehe im vergangenen Jahrhundert der Eiserne Vorhang den Ort geographisch ins Abseits stellte. Daneben erlebte die Textilindustrie einen Niedergang - von ehemals rund 1.000 Arbeitsplätzen vor 120 Jahren blieb kaum einer übrig.

Jahrhunderte altes Wissen

Das Wissen um die Textilbearbeitung ist aber noch nicht verlorengegangen und so versucht man sich wieder zu einem der Textilzentren Mitteleuropas hochzuarbeiten. Basierend auf den eigenen Traditionen geht man hierbei auch einen erfolgreichen Weg, von dem der gesamte Ort profitiert.

Die Aufbruchsstimmung in Haslach hat in den letzten Jahren auch andere Kreative angelockt. So sind inzwischen schon drei Instrumentenbauer in dem Ort im Oberen Mühlviertel zu finden.