NEOS mit zwei Frauen an der Spitze

Karin Doppelbauer führt die Landesliste von NEOS für die Nationalratswahl im Oktober an, auf Platz zwei kandidiert Judith Raab. Bei der Nationalratswahl 2013 erhielt NEOS in Oberösterreich ein Mandat.

Karin Doppelbauer ist 42 Jahre alt und arbeitet als Managerin in einem internationalen IT-Konzern. Sie ist heuer Niko Alm in den Nationalrat nachgefolgt und will sich dort auch weiterhin als außenpolitische und Landwirtschaftssprecherin von NEOS für Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltige Landwirtschaft im Parlament einsetzen.

Auf dem zweiten Listenplatz steht die 48-jährige Juristin und ehemalige Landessprecherin Judith Raab, auf dem dritten Platz ist der 35-jährige Angestellte Thomas Madler.