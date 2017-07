Buchmayr: „Pilz schlägt Grüne Tür zu“

Mit der Bemerkung, dass Peter Pilz die „Grüne Tür“ zugeschlagen habe, hat die Landessprecherin der Grünen, Maria Buchmayr, auf die Ankündigung des ehemaligen Mandatars der Grünen reagiert .

Mit seiner One-Man-Show sei Pilz nicht nur für die Grünen ein politischer Konkurrent geworden, sondern auch ein Alleinunterhalter und einziges Programm seiner Liste, meint Buchmayr am Mittwoch in einer Aussendung. Mit demokratischen Grundregeln hatte Peter Pilz scheinbar ein so großes Problem, dass er nun Programm und Regelwerk in einer Person geworden ist.

„Gut aufgestellt“

Buchmayr sieht die Grünen mit den Hypo-Aufklärern Werner Kogler und Ruperta Lichenecker, sowie Gabi Moser, die den BUWOG-Skandal aufgedeckt hat, als erste Kontrollinstanz im Land auch in Zukunft gut aufgestellt. Gabriele Moser, eine der erfahrensten Nationalratsabgeordneten der Grünen, ist bei der letzten Landesversammlung der Grünen nur auf den dritten Platz der Landesliste gewählt worden.

