Blutiger Rachefeldzug in Linz

Ein 18-jähriger Syrer und ein 18-jähriger Iraker sind Montagabend in Linz unabhängig voneinander angegriffen und verletzt worden. Beide Fälle sollen laut Polizei aber zusammenhängen, denn anscheinend sind es Racheakte für einen anderen Zwischenfall vom Sonntag.

Dabei waren zwei junge Russen von mehreren Männern, laut Polizei arabischer Herkunft, vor einem Tanzclub mit Messerstichen verletzt worden.

Syrer mit Schlagstöcken verprügelt

Kurz vor 21.00 Uhr gingen im Bereich des Bahnhofsplatzes in Linz sechs bis acht tschetschenische Burschen auf einen 18-jährigen Syrer aus Linz los. Sie verprügelten den Jugendlichen mit Schlagstöcken schwer und flüchteten. Der Syrer wurde in der Uniklinik verarztet. Bei der Fahndung nach den Angreifern erwischten die Polizisten einen 26-jährigen russischen Staatsbürger aus Linz, der noch einen Baseballschläger bei sich hatte. Der Mann wurde festgenommen.

„Rache für Messerattacke am Sonntag“

Bei seinen Befragungen gab er zu Protokoll, dass es sich bei dem Überfall um einen Racheakt gehandelt habe. Denn wie berichtet war es am Abend zuvor bei einem Tanzclub in Linz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Russen und einer größeren Gruppe arabisch-stämmiger junger Männer gekommen, bei der die beiden Russen durch Messerstiche verletzt worden waren – mehr dazu in Streit endete mit Messerstecherei (ooe.ORF.at).

Iraker drei Messerstiche versetzt

Später am Abend dürfte dann noch ein zweiter solcher Racheakt durchgeführt worden sein, denn im Volksgarten wurden einem 18-jährigen Iraker nach einer Auseinandersetzung drei Messerstiche versetzt. Diese Tat soll laut Polizei ebenfalls mit der Messerstecherei vor dem Tanzclub und auch der Prügelattacke auf den 18-jährigen Syrer in Zusammenhang stehen.

Der Iraker war direkt nach dem Angriff auf ihn noch kurz ansprechbar, verlor dann aber das Bewusstsein. Er wurde ins Uniklinikum gebracht. Die Fahndung nach dem Täter in diesem Fall verlief bisher erfolglos.