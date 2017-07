Anklage nach „Home Invasion“

In Linz muss sich am Dienstag ein weiterer Beschuldigter für einen Raubüberfall auf eine alte Frau in Leonding verantworten. Der heute 19-Jährige soll im August 2016 bei einer sogenannten Home Invasion mitgewirkt haben.

Drei maskierte Männer waren am 13. August 2016 nachts in die Wohnung der 78-Jährigen in Leonding eingestiegen. Die Einbrecher hatten auf die auf dem Sofa schlafende Frau eingeschlagen, sie gefesselt und Geld verlangt. Einen 38-jährigen Asylwerber aus der Mongolei, der in einem anderen Raum der Wohnung als Gast schlief, fesselten und knebelten die Männer ebenfalls und legten ihn in die Badewanne.

Nachdem die Täter die gesamte Wohnung durchsucht hatten und mit Geld, Schmuck und den Handys der Opfer geflüchtet waren, konnte sich der Mongole befreien und auch der Pensionistin helfen.

Fünf Mittäter bereits vor Gericht

Fünf Mittäter standen bereits vor Gericht, ein Urteil gegen sie steht noch aus. Der am Dienstag Angeklagte belastet die anderen jedoch schwer.

