Pensionist stürzte in steiles Gelände

In einem äußerst steilen Gelände ist am Montag ein Pensionist in Großraming (Bezirk Steyr-Land) ausgerutscht und abgestürzt. Der 89-Jährige war mit seinem Rollator etwa 50 Meter von seinem Wohnhaus entfernt spazieren gegangen.

Dabei machte er einige Schritte in eine Wiese hinein, um zu seinen Fischteichen zu schauen. Doch im nassen Gras rutschte der Mann aus und stürzte etwa zehn Meter in das 40 Grad steile Gelände ab.

Feuerwehr musste Pensionist bergen

Verwandte und Nachbarn versuchten vergeblich, den Verletzten aus der nassen und steilen Wiese heraufzuholen. Schließlich musste die Feuerwehr anrücken und den 89-Jährigen aus dem unwegsamen Gelände ziehen. Der Pensionist wurde ins Spital gebracht.