Vier Tote bei Unfällen am Wochenende

Vier Tote waren am Wochenende auf Oberösterreichs Straßen zu beklagen. Ein Motorradfahrer, der Lenker eines Motorrollers, ein Fußgänger und eine Beifahrerin kamen bei den Unfällen ums Leben.

In Ungenach (Bezirk Vöcklabruck) dürfte am Freitag der 48-jährige Motorradfahrer beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben, er prallte mit seiner Maschine frontal gegen den Pkw und starb noch an der Unfallstelle.

Pkw-Lenkerin übersah Motorroller

Wenige Stunden später kam in Molln (Bezirk Kirchdorf) ein 62-jähriger Mann bei einem Unfall mit seinem Motorroller ums Leben. Eine Autofahrerin hatte den Zweiradlenker an einer Kreuzung übersehen und gerammt. Der Pensionist wurde so schwer verletzt, dass er ebenfalls noch an der Unfallstelle starb.

ORF/Christoph Kinast

Fußgänger in Franking von Auto erfasst

In der Nacht auf Samstag wurde ein 19-jähriger Fußgänger in Franking (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und in ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei erlitt der junge Mann tödliche Verletzungen.

foto-scharinger.at

Lenker prallte gegen Leitschiene

Und Sonntagvormittag verunglückte eine 48-jährige Vöcklabruckerin bei der Autobahnauffahrt in Seewalchen tödlich. Ihr Lebensgefährte kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Anfangsstück der Leitschiene. Die Frau auf der Beifahrerseite wurde eingeklemmt. Sie starb im Rettungshubschrauber auf dem Weg ins Spital.