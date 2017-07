Älteste Oberösterreicherin ist 109 Jahre

Sie ist mit 109 Lebensjahren der älteste Mensch in Oberösterreich: Die Linzerin Anna Wiesmayr wurde zu einer Zeit geboren, als Franz Joseph I. noch Kaiser war - und als der Traditionsfußballklub LASK gegründet wurde.

Die Geburtstagstorte für Anna Wiesmayr war extragroß, und trotzdem hätten 109 Geburtstagkerzen darauf nicht Platz gehabt. „Ich komme jetzt gerade aus dem Nationalpark, das ist ein Naturereignis – aber Sie sind auch ein Naturereignis“, gratulierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) der Jubilarin.

ORF

Kaiser und Krieg erlebt

„1.000 Mal Dankeschön“, freute sich Anna Wiesmayr über den Besuch. Als Schulmädchen winkte sie dem Kaiser zu und sie erlebte die schweren Zeiten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges.

Um ihre Agilität beneiden sie viele jüngere Heimbewohner, so die Pflegerinnen. Und mit ihrer Fröhlichkeit stecke sie alle an; sie wisse aber auch ganz genau, was sie will und was nicht.

ORF

Erst mit 98 ins Heim

Erst mit 98 Jahren übersiedelte Wiesmayr von ihrem zu Hause ins Seniorenheim, erzählte Sohn Rudolf beim Geburtstagfest. Bis dahin habe sie Haushalt großteils selbst bewältigt. Abgesehen von der nachlassenden Seh- und Hörkraft „fühle sich die Mama im Grunde recht wohl“.

Laut Statistik leben Frauen in Österreich besonders lange – in der Wikipedia-Liste der Österreicher, die 110 Jahre und älter sind bzw. geworden sind, scheinen keine Männer auf.

Link: