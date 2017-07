Rabiater Fahrerflüchtiger im Bezirk Steyr-Land

Zuerst hat ein alkohlolsierter 34-jähriger Mann durch seine Fahrweise einen Motorradfahrer zu Sturz gebracht. Nachdem er von der Unfallstelle geflüchtet war, randalierte er offenbar in einem Wohnhaus und war dann auch noch den Polizeibeamten gegenüber aggressiv.

Zum ersten Mal ist der 34-Jährige aus dem Traunviertel am Freitagabend bei seiner Fahrt im Gemeindegebiet von Garsten (Bezirk Steyr-Land) aufgefallen. Mit seinem Auto war er laut Zeugen dort in Schlangenlinien unterwegs, sodass ein entgegenkommender 37-jähriger mit seinem Motorrad ausweichen musste und zu Sturz kam. Der 34-Jährige hielt nur kurz an und fuhr dann weiter.

Fahndung vorerst erfolglos

Ein anderer Autofahrer versuchte vergeblich, ihm zu folgen und ihn zum Anhalten zu bringen. Der Zeuge kehrte schließlich um und kümmerte sich um den Verletzten. Eine Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen verlief vorerst ohne Ergebnis.

Wenig später ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass es in einem Mehrparteienhaus in Sierning Probleme mit einem Betrunkenen gebe. Als die Beamten dort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Betrunkenen um den gesuchten Fahrerflüchtigen handelte.

Im Stiegenhaus geschlafen

Der Mann wurde schlafend im Stiegenhaus angetroffen. Auf den Unfall angesprochen, bestritt der 34-Jährige, mit dem Auto, das vor dem Haus in Sierning abgestellt war, gefahren zu sein. Einen Alkomatschnelltest verweigerte er und generell verhielt er sich während der gesamten Amtshandlung äußerst aggressiv und uneinsichtig. Gegen den Traunviertler wurden mehrere Anzeigen erstattet.