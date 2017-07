Toller Einstand: LASK schlägt Admira 3:0

Der LASK gestaltet sein Bundesliga-Comeback nach sechs Jahren Abwesenheit vor 6000 Zuschauern in der TGW-Arena Pasching beeindruckend und schlägt Admira mit 3:0 (2:0). Auf den Rängen wurde ein Fußballfest gefeiert.

Der LASK belohnte bei diesem Match vor allem die Fans, die sechs Jahre Geduld und Treue bewiesen haben. Auch die Spieler wissen nun, dass sie gut in die Liga passen und sich Respekt erarbeitet haben. Trainer Oliver Glasner’s Überzeugung, „sehr gut gerüstet“ zu sein sollte sich bestätigen.

LASK – Admira 3:0 (2:0)

Weiters spielten: WAC - RB Salzburg 0:2

Rapid - Mattersburg 2:2 Sonntag: 16:30 Altach-Austria (Live ORF 1)

19:00 Sturm - St. Pölten

Torschützen: 10. Bruno, 31. Ullmann, 64. Michorl

Aufstellungen:

LASK: Pervan - Ranftl, Ramsebner, Trauner, Luckeneder, Ullmann - Erdogan (84. Holland) - Rep - Michorl - Gartler (60. Riemann)- Bruno (72. Goiginger).

Admira: Leitner - Zwierschitz, Wostry, Strauss, Ebner - Lackner, Toth (81. Schmidt) - Sax (63. Jakolis)- Knasmüllner, Spiridonovic (45. Starkl) - Grozurek

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

Guter Besuch mit 6000 Besuchern und ein Traumbeginn für den LASK: Nach dem ersten Abtasten taucht Gartler erstmals im Strafraum auf (6.). Die Admira-Defensive passt auf.

1:0! 10. Minute: Bruno! Er fälscht nach einem Eckball von Michorl auf die erste Stange den Ball ins Tor ab. Admira-Keeper Leitner wird überrascht und landet gemeinsam mit dem Ball im Tor.

Jetzt drückt der LASK auf’s Tempo, Admira ist um Ordnung in den eigenen Reihen bemüht. Knasmüller taucht vor LASK-Keeper Pervan auf, der Linzer bleibt Sieger (18.). Ein Freistoß der Admira geht neben das Tor (20.).

Ein Eckball für den LASK durch Michorl bringt diesmal nichts ein. Admira verstolpert einen Angriff durch Sax (30.).

2:0 für den LASK! 31. Minute, Ullmann! Der Defensivmann der Linzer trifft per Kopf nach Idealvorlage von Ranftl.

Der LASK agiert kämpferisch und luchst den Gästen beim Spielaufbau wieder einmal die Kugel ab. In der Folge eine Flanke von Bruno. Diesmal kann die Admira zur Ecke klären (36.). Die Stimmung in der TGW-Arena ist unbeschreiblich. Denn der Eckball der Schwarz-Weißen kommt wieder gefährlich. Admira klärt mit Mühe.

Die Linzer lassen den Gästen kaum Luft. Reaktionen der Admira fehlen so völlig. Beim nächsten Eckball der Linzer ist die Admira-Defensive wieder nur Zuseher, Keeper Leitner ist von der Unsicherheit seiner Vorderleute angesteckt. Nächster Eckball und Ranftl bringt keinen Druck hinter den Kopfball (44.).

Pausenstand 2:0

Anstoß zur zweiten Hälfte. Admira jetzt mit Stürmer Starkl anstelle von Spiridonovic. Der LASK bleibt unverändert.

48. Min.: Stangenschuss der Admira! Die Gäste stürmen effizienter. Toth bedient Grozurek, der sofort abzieht und den Ball an die Stange setzt. Pervan konnte nur zusehen, wie der Ball nochmals zu Toth kommt, der aber den Nachschuss verzieht. Ein Warnschuss der Admira.

Beim Admira-Eckball durch Toth hat die LASK-Defensive Mühe. Die Gäste sind präsenter und fordern den LASK (50.). Knasmüller prüft Pervan aus einem Freistoß. Der Keeper hält sicher (52.). Derzeit haben die Gastgeber Mühe, System in ihre Offensive zu bringen, die Admiraner halten selbstbewusster dagegen (58.).

Riemann für Gartler! LASK-Trainer Oliver Glasner reagiert und nimmt Riemann ins Spiel (60.). Langsam kommt bei den Blackies auch die Stabilität zurück ins Spiel. Die Gäste bringen anstelle von Sax nun Jakolis.

3:0 für den LASK. 64. Minute: Michorl! Das ist die richtige Antwort der Glasher-Elf auf den etwas holprigen Wiederbeginn. Michorl zirkelt einen Freistoß über die Mauer, der Ball passt haarscharf neben die Stange.

Der Treffer beflügelt. Bruno holt eine Ecke raus. Michorls Flanke wird geklärt. Trauners Kopfball geht drüber (72.). Die Offensive funktioniert wieder. Und Thomas Goiginer feiert seinen Einstand für Bruno (72.).

Pervan hält die Null fest! Der LASK-Keeper hält einen gefährlichen Kopfball von Jakolis mit Prachtparade (74.). Knasmüller hatte die schöne Vorlage geleistet.

Riemann wird gestoppt! Leitner und Wostry stoppen den LASK-Stürmer mit vereinten Kräften. Es gibt Proteste. Schiedsrichter Lehner zeigt sich unbeeindruckt (77.).

Wieder Pervan! Diesmal per reaktionsschneller Fußabwehr nach einem Schuss von Grozurek (81.). Jetzt ist die Schlussphase eröffnet. Ranftl unterstreicht das mit einem Distanzschuss neben das Tor.

Und James Holland kommt zum Einstand statt Erdogan (84.).

Goiginger erarbeitet sich noch einen Eckball.

In den letzten Minuten lässt der LASK nichts mehr anbrennen und spielt das Match mit dem klaren Erfolg clever nach Hause.

Der Mann des Spiels beim LASK, Peter Michorl, im ORF-Interview: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und gut aufgetreten. Eine kurze Phase nach der Pause war es schwieriger, dann aber haben wir das wichtige Tor gemacht und den verdienten Sieg heimgespielt.“

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at

RL-Mitte: LASK Jrs. siegen auswärts

Bad Gleichenberg - LASK Jrs. 3:4 (2:1)

Die LASK-Jrs. OÖ feiern ebenfalls einen schönen Erfolg. Sie drehen einen 0:2-Rückstand in Bad Gleichenberg in einen 4:3 Auswärtssieg. Celic gelingt vor der Pause der Anschlusstreffer, ehe die LASK-Fohlen kurz nach der Pause per Doppelschlag von Grubek und nochmals Celic auf 3:2 stellen können. Marko Raguz sorgt in der 79. Minute für die 4:2-Führung, die wichtig sein sollte, da den Gastgebern in der Schlussminute noch der Anschlusstreffer gelingt.

Bilanz der OÖ-Klubs nach der 1. Regionalliga-Runde:

Die Juniors, Vorwärts (gegen St. Florian) und Stadl-Paura feiern zum Auftakt in die neue Saison volle Erfolge. Aufsteiger Vöcklamarkt hält sich gegen Favorit Klagenfurt mit einem 2:2 gut. Neben den Florianern im Derby gegen Steyr verlor auch Gurten knapp in Kalsdorf.