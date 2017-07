Pkw-Unfall mit Motorroller - Pensionist stirbt

Ein tödlicher Unfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw hat sich Freitag in Molln (Bezirk Kirchdorf) ereignet. Eine 49-jährige Autolenkerin übersah den 62-jährigen Pensionisten auf dem Roller und stieß ihn nieder. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ein 62-Jähriger war am späten Nachmittag auf seinem Zweirad im Gemeindegebiet von Molln auf eine Vorrangstraße unterwegs. Die Lenkerin, die die Vorrangstraße queren wollte, stoppte ihren Wagen vorschriftsmäßig, so die Polizei. Weil sie keinen Querverkehr erkennen konnte, fuhr sie weiter, so das Polizeiprotokoll.

Ärzte verloren Kampf um das Leben des Mannes

Dabei stieß sie mit dem Motorroller zusammen, der Pensionist wurde von seinem Zweirad geschleudert. Rettungsteams der Rettung Grünburg, des NAW Kirchdorf und eine Notärztin vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 versuchten den Schwerverletzten zu retten, doch der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Autolenkerin erlitt einen Schock. Die Familien der 49-Jährigen sowie des verstorbenen Mopedlenkers mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.