Jugendlicher bei Autounfall getötet

Ein 19-jähriger Bursch aus Braunau am Inn ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte laut Polizei den 19-Jährigen dunkel gekleideten Fußgänger am Straßenrand übersehen.

Der Braunauer war zu Fuß und dunkel gekleidet um 1.30 Uhr nachts auf der rechten Fahrbahnseite unterwegs gewesen und ein 18-jähriger Autolenker aus Handenberg hatte ihn in der Dunkelheit zu spät gesehen. Der Wagen erfasste den jungen Fußgänger und er wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert.

foto-scharinger.at

Retter konnten nichts mehr für den 19-Jährigen tun

Die sofort angeforderten Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 19-jährigen tun. Er hatte tödliche Verletzungen erlitten. Der 18-jährige Beifahrer musste verletzt ins Krankenhaus. Der 18-jährige Lenker erlitt einen schweren Schock. Ein Alkomatschnelltest war negativ, so die Polizei.