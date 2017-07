Livestand: Blau Weiß Linz-Innsbruck 0:1

Die Erste Liga startet Freitagabend mit Blau Weiß Linz gegen Liga-Mitfavorit Wacker Innsbruck. Hier im Live-Ticker sind sie ab 18:30 Uhr am Ball. Ab 19 Uhr auch mit den Zwischenständen der OÖ-Klubs in der RL-Mitte.

Zur Einstimmung die Aufstellungen: Blau Weiß Linz unter Trainer Günther Gorenzel mit Hankic, Kerschbaumer, Maier, Gabriel, Skrivanek; Anic, Hinum, Schagerl, Hartl, Templ, Kreuzer. Ersatz: Helac (ET), Huspek, Brandstätter, Blutsch, Krainz, Oppung, Pellegrini.

Innsbruck unter Trainer Karl Daxbacher mit Knett, Schimpelsberger, Baumgartner, Pichler, Jamnig, Kerschbaum, Freitag, Pirkel, Harrer, Gabriele, Yilmaz. Ersatz: Weil (ET), Lercher, Maak, Vallci, Rakowitz, Rieder, Dedic.

FC Blau Weiß Linz - Wacker Innsbruck 0:1

So läuft das Match:

Der erste gute Angriff der Linzer wird von den Tirolern an der Strafbaumgrenze abgefangen. Der zweite bringt einen Eckball (4.). Toralarm: Die Hereingabe von Schagerl drückt Kreuzer am langen Eck lauernd ins Tor - der steht aber im Abseits (5.) - kein Tor für die Linzer. Blau Weiß deutet jedenfalls Offensive an.

Den ersten Innsbrucker Angriff fängt Innenverteidiger Gabriel ab. Der Freistoß für die Tiroler bringt nichts ein. Ein Eckball bleibt ebenfalls ungefährlich (12.)

Stangenschuss Innsbruck: Die Tiroler kommen - der zurückgeeilte Stürmer Kreuzer klärt per Kopf zur Ecke. Diese kommt gefährlich, Gabriel klärt zu kurz, Jamnig hämmert den Ball aus kurzer Distanz an die Stange (17.). Gleich darauf klärt Hankic einen Freistoß von Harrer mit Faustabwehr (18.). Jetzt brennt es bei den Linzern.

Gegenzug der Blau Weißen. Kreuzer marschiert durch die Mitte, Templ wäre frei, wird angespielt. Der Tiroler Freitag geht effektiv dazwischen (20.). Im Gegenzug bringen die Tiroler einen weiten Ball vor das Tor der Linzer. Maier zeigt Unsicherheiten, die Keeper Hankic ausbügelt (23.).

Zwei Linzer Möglichkeiten: Nach der Trinkpause flankt Hartl ins Zentrum, Templ verzieht aber von der Strafraumkante (26.). Gleich wieder steht Hartl im Mittelpunkt, dribbelt im Strafraum, legt mit der Ferse für den anstürmenden Hinum ab. Der verfehlt um Haaresbreite das Tor (28.). Die bislang größte Chance der Linzer ist dahin. Und Hartl avanciert wie einst zum Publikumsliebling.

Tor für Wacker Innsbruck: Florian Jamnig! Der gefährlichste Innsbrucker Schütze schlägt aus heiterem Himmel zu und knallt aus rund 30 Meter den Ball genau ins linke Kreuzeck. Hankic hat offensichtlich nicht mit einem Direktschuss gerechnet, ist knapp nicht dran. (36.)

Livestände Regionalliga Mitte ab 19 Uhr:

Vöcklamarkt - Klagenfurt 0:0

St. Florian - Vorwärts 0:0

Kalsdorf - Gurten 0:0

Deutschlandsberg - Stadl-Paura 0:0