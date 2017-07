Motorradfahrer bei Unfall getötet

Ein 48-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag in Ungenach (Bezirk Vöcklabruck) bei einem Überholmanöver tödlich verunglückt. Er dürfte einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.

Der 48-Jährige prallte frontal in den Wagen eines 26-Jährigen aus Ohlsdorf und wurde über eine Leitschiene in eine Wiese geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Er wurde ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.