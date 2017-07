Trafikräuber nach drei Minuten gefasst

In Linz ist Freitagmittag eine Trafik von einem bewaffneten Mann überfallen worden. Nur drei Minuten später konnte der mutmaßliche Täter in einem nahe gelegenen Park gestellt werden.

Der Mann hatte um 12.56 Uhr die Trafik in der Weißenwolffstraße betreten. Dabei war er von einem Passanten beobachtet worden, der sofort die Polizei verständigte und den Beamten am Handy die Flucht des Mannes zu Fuß beschrieb. Nur drei Minuten später konnte der Tatverdächtige in einem nahe gelegenen Park festgenommen werden.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Scharfe Waffe sichergestellt

Die Waffe, die sichergestellt wurde, sei laut Ermittlern scharf und geladen gewesen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, er wurde Freitagnachmittag verhört.