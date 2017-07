Fluchtwagen nach Juwelierüberfall gefunden

Einen ersten Erfolg gibt es bei der Fahndung nach jener Bande, die am Donnerstag einen Juwelier auf der Landstraße mitten in Linz ausgeraubt hat. Die Polizei konnte das Fluchtfahrzeug in Linz finden.

Am Freitagvormittag wurde das Fluchtauto, das die vier Räuber zuvor in Wels gestohlen haben dürften, im Stadtzentrum von Linz entdeckt. Anrainer hatten die Polizei angerufen, weil der Wagen falsch geparkt war. Das Auto wird derzeit auf Spuren untersucht. Bei der Polizei geht man davon aus, dass die Täter auch für andere Überfälle in Frage kommen.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Angestellter Pistole an Kopf gehalten

Die Bande schlug am Donnerstagvormittag gegen 9.48 Uhr zu. Zu viert betraten die Männer das Juweliergeschäft in der belebten Linzer Landstraße, brüllten auf „Lay down!“ und hielten einer Angestellten eine Pistole an den Kopf. Dann schlugen die Männer mit zwei Eisenwerkzeugen, die sie mitgebracht hatten, einige Vitrinen ein und steckten den Schmuck ein.

Polizei

Die Täter waren nicht maskiert, sie trugen lediglich Kopfbedeckungen. Nach wenigen Augenblicken war der Überfall vorbei, die Männer rannten aus dem Geschäft. Die Männer flüchteten dann in einem Auto mit Welser Kennzeichen.

Links: