Mann in Waxenberg von Blitz getroffen

In Waxenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung schlug am Donnerstag ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Als der Blitz in den Stromverteilerkasten fuhr, standen der Hausbesitzer und seine Mutter im angrenzenden Wohnzimmer.

Der Mann dürfte laut Polizei genau im Spannungsfeld der Energieentladung gestanden sein und bekam beim Blitzeinschlag einen Stromstoß versetzt, der ihn zu Boden schleuderte, während seine Mutter unverletzt blieb. Der Mann blieb bei Bewusstsein und war ansprechbar.

Thomas Riha

Nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam wurde er in den MedCampus III der Kepler Klinik eingeliefert. Der Stromverteilerkasten wurde durch den Blitzschlag total beschädigt, durch die Wucht des Einschlages wurden im Nahbereich des Verteilerkastens sogar Teile der Holzverkleidung von der Decke gerissen.