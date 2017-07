Wieder Wirtshaus von Blitz getroffen

In der zweiten Nacht in Folge ist in Oberösterreich ein Wirtshaus in Flammen aufgegangen, nachdem es von einem Blitz getroffen worden war. Am Donnerstag erwischte es ein Gasthaus in Neukirchen an der Vöckla.

Dass bei dem Blitzschlag und dem Feuer im Bezirk Vöcklabruck niemand verletzt oder gar getötet wurde, sei vor allem der schnellen Reaktion der Gäste zu verdanken. Einsatzleiter Alois Mahringer von der Feuerwehr Wegleiten berichtete im Interview mit dem ORF Oberösterreich, dass der Heuboden sofort nach dem Blitzschlag zu brennen begonnen haben soll. Alle Anwesenden hätten aber sofort und richtig reagiert und das Gebäude verlassen.

Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und griff von der Gaststube auf das Dach des Wohnhauses und auf mehrere Nebengebäude über. Den 14 Feuerwehren, die alle verfügbaren Kräfte zusammengezogen hatten, gelang es gerade noch rechtzeitig, das benachbarte Bauernhaus und einen Kuhstall vor den Flammen zu schützen. Die Mostschenke und mehrere Nebengebäude brannten aber völlig aus.

Für die Wirtsfamilie sind die Ereignisse der letzten Nacht nicht nur finanziell, sondern auch emotional ein schwerer Schlag. Nach jahrelangen Umbau- und Renovierungsarbeiten hatte der Senior-Chef die Mostschenke erst vor kurzem frisch renoviert an seinen Sohn übergeben.

