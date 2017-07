Start für Pflasterspektakel mit mehr Sicherheit

In den nächsten drei Tagen verwandeln mehr als 300 Straßenkünstler die Linzer Innenstadt in eine bunte Bühne. Dieses Jahr sollen die Jüngsten im Mittelpunkt stehen. Außerdem wird es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geben.

Drei Tage lang steht Linz wieder Kopf: Aus nah und fern sind Straßenkünstler aus insgesamt 100 Nationen in Oberösterreichs Landeshauptstadt angereist. Es ist die 31. Ausgabe des bunten Straßenfests, das sich mittlerweile weltweit einen Namen gemacht habe, sagt Festivalleiterin Julia Böhm.

Copyright zoe_fotografie

Die Künstler erhalten ja keine Gage, sondern spielen bloß für Hutgeld. Doch das Publikum in Linz ist für seine Großzügigkeit bekannt, so Böhm, die Künstler würden jedes Jahr wieder zurück kommen wollen. Bei der Auswahl der Künstler herrscht die Qual der Wahl: 700 Bewerbungen wurden dieses Jahr wieder eingereicht. Vorgabe ist aber, dass die Hälfte der Artisten zuvor noch nie beim Pflasterspektakel aufgetreten sein darf. Dadurch sollen auch neue Künstler die Chance auf das Sprungbrett in die Show-Karriere nützen können.

Linz Kultur

Dieses Jahr stehen die Kleinen im Mittelpunkt des Programms. Die Festivalleitung will damit auch das 31. Pflasterspektakel weiterentwickeln. Begeistert sollen die Jüngsten mit einem Zirkus-Programm werden, wo sie selbst Stars der Manege sein können.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Dieses Jahr sollen auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen herrschen, heißt es von der Festivalleitung. Bei Schönwetter werden wieder bis zu 230.000 Menschen erwartet. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird die neue Bereitschaftseinheit der Polizei täglich auf Patrouille gehen. Außerdem werden im Unterschied zum Urfahraner Markt im Frühjahr aber keine Betonblöcke die Zufahrten sichern, so Böhm, stattdessen sollen große Fahrzeuge die Einfahrten versperren.

Infos rund um das Pflasterspekakel

Mit einer Eröffnungsparade startet das Pflasterspektakel um 16.00 Uhr. Alle Künstler ziehen gemeinsam vom OK-Platz zum Hauptplatz. Am Freitag und Samstag startet das Festival jeweils um 14.00 Uhr. Samba-Züge beginnen am Freitag und Samstag um 21 Uhr.

An 40 Standorten in der Linzer Innenstadt werden die 100 Straßengruppen insgesamt 700 Auftritte absolvieren. Im Spektakelzelt am Pfarrplatz zeigen täglich um 20.00 und 22.30 Uhr Gruppen ihre Shows. Im Zirkuszelt sind auch die Kleinsten eingeladen, mitzumachen. Auch auf der Promenade wird Kinderprogramm angeboten.

Bei Regen stehen das Lentos, das Alte Rathaus, die Arkade und der Ursulinenhof zur Verfügung.

Mehr Infos unter pflasterspektakel.at