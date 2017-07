Diskussion über zu wenige Polizeiposten

Es gibt zu wenige Polizisten - das ist für alle politischen Lager ein Faktum. Wie viele zu wenig, da gehen die Meinungen von Innenministerium und SPÖ aber auseinander.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) spricht in einer parlamentarischen Anfrage von 195 Polizisten, die in Oberösterreich fehlen. In der Rechnung von SPÖ-Sicherheitssprecher Hermann Krenn sind es 445 Polizeikräfte, die in Oberösterreich fehlen würden. Diese unterschiedlichen Zahlen ergeben sich, weil bei der SPÖ die Vollzeitkräfte betrachtet werden und bei Sobotka auch die Teilzeitposten berücksichtigt werden.

„Dringender Handlungsbedarf“

Angesichts dieser Zahlen über den Polizeimangel in Oberösterreich bestehe dringender Handlungsbedarf, erneuert Sicherheits-Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) seine Forderung nach zusätzlichem Personal. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) verweist darauf, dass rund 200 neue Polizisten 2017 ihren Dienst antreten werden. Noch bestehende Personallücken seien aber rasch aufzufüllen.