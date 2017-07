Frontal gegen Lkw - 18-Jährige tödlich verletzt

Eine Schülerin ist Dienstagnachmittag auf der Altheimer Straße (B148) tödlich verunglückt. Die 18-Jährige dürfte beim Überholen übersehen haben, dass ihr ein Lkw entgegenkam. Sie prallte frontal gegen den Laster und starb noch an der Unfallstelle.

Die junge Frau dürfte gegen 16.15 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf dem Heimweg nach Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) gewesen sein, als das Unglück passierte. In einer langgezogenen Rechtskurve auf der B148 wollte sie nach Zeugenaussagen einen Pkw überholen. Die Sicht nach vorne war jedoch eingeschränkt, weil davor noch ein Lkw unterwegs war.

foto-scharinger.at

Ungebremst gegen Sattelschlepper

Und so übersah die 18-Jährige laut Polizeiprotokoll, dass ihr auf der Gegenfahrbahn ein Sattelschlepper entgegenkam. Als sie mit dem Wagen zum Überholen ausscherte, war es bereits zu spät. Frontal und ungebremst prallte sie mit ihrem Kleinwagen gegen den Sattelschlepper.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen. Die 18-Jährige wurde von der Feuerwehr noch aus dem Wrack geholt, verstarb aber noch an der Unfälle an ihren Verletzungen.

Extrem belastend war der Einsatz für die Feuerwehrleute. Denn einige von ihnen hatten das Unfallopfer persönlich gekannt. Der 56-jährige Lenker des Sattelschleppers blieb unverletzt,erlitt aber einen Schock, hieß es. Der Bereich der Unfallstelle war rund drei Stunden für den Verkehr gesperrt.