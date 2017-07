Stromausfälle in Wels und im Bezirk Freistadt

Zu großflächigen Stromausfällen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in und um Wels sowie im Bezirk Freistadt gekommen. Im Raum Wels dauerte es eine halbe Stunde, im Mühlviertel sogar bis zu dreieinhalb Stunden bis die Haushalte wieder Strom hatten.

Ein Hochspannungsfehler im Zentrum von Freistadt führte kurz nach 1.00 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall. Aber nicht nur Freistadt war laut Stromversorger Linz Strom betroffen, im ganzen Bezirk sei es aufgrund eines fehlerhaften Leitungsstücks zu Störungen gekommen.

laumat.at / Matthias Lauber

In den meisten Fällen konnte die Stromversorgung rasch wieder hergestellt werden, manche Haushalte waren aber bis zu dreieinhalb Stunden ohne Strom. Das fehlerhafte Leitungsstück sei abgeschaltet worden, hieß es Mittwochfrüh, nach der genauen Störungsursache werde noch gesucht.

laumat.at / Matthias Lauber

Kabelfehler im Netz

In Wels und in Thalheim gab es am späten Abend ebenfalls einen Stromausfall. Durch einen Kabelfehler im Hochspannungsnetz waren Teile von Wels und Thalheim von Viertel nach zehn bis Dreiviertelelf ohne Strom. In Thalheim wurden einzelne Objekte erst kurz vor Mitternacht wieder zugeschaltet, meldete der Betreiber, die EWW Gruppe, auf ihrer facebook Seite.