Hohe Sicherheitsmaßnahmen am Landesgericht

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gibt es am Mittwoch am Landesgericht in Linz: Ab Mittag steht ein 48-jähriger Mann vor Gericht, der laut Anklage ein Anhänger einer staatsfeindlichen Bewegung sein soll.

Er muss sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten, so die Anklage.

Beamte erpresst

Dem 48-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, mehrere Beamte einer Bezirkshauptmannschaft erpresst zu haben, indem er sagte, sollten sie die Verwaltungsstrafen gegen ihn nicht fallenlassen, werde er sie in ein internationales Schuldnerverzeichnis eintragen lassen. Letztlich soll er einem Beamten der Bezirkshauptmannschaft eine Rechnung über „20.500 Feinunzen Silber“ ausgestellt haben.

Bis zu drei Jahre Haft drohen

Dem Angeklagten drohen im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Für die Zeit der Verhandlung sind im Gericht erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet worden: Das bedeutet, dass unter anderem Filmen und Fotografieren im Verhandlungssaal untersagt ist.