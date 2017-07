Jubiläum für Klassikmusikfest Mühlviertel

Ein rundes Jubiläum feiert das Klassikmusikfest Mühlviertel. Die kleine aber feine Veranstaltungsreihe bringt seit zehn Jahren klassischen Hörgenuss ins obere Mühlviertel. Start ist am Donnerstag.

Seit zehn Jahren dient der Schnopfhagenstadel in Oberneukirchen als Rahmen für das Klassikmusikfest Mühlviertel. Ein Fest, das auf Wunsch der Bevölkerung entstand und von dieser auch mit viel Engagement getragen wird, so Intendant Clemens Zeilinger: „Das Besondere daran ist das Team, das sogenannte Schnopfi-Team. Das arbeitet perfekt zusammen und das ist ein gut geöltes Werkel, wie man so schön sagt. Da kann man sich als Künstler eigentlich schon ins gemachte Bett legen.“

„Feiern mit Freunden“

Er widmet deshalb die Jubiläumsausgabe des Klassikmusikfests Mühlviertel allen Mitarbeitern. „Feiern mit Freunden“ lautet der Titel. Beim Eröffnungskonzert wartet mit Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach und vielen mehr eine bunte Reise durch die Musikgeschichte auf die Besucher.

