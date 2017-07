Polizei stoppte illegales Straßenrennen

Die Polizei hat auf der Kremstalstraße in Pasching (Bezirk Linz-Land) ein Straßenrennen gestoppt. Zwei junge Männer waren in der 60-km/h-Zone doppelt so schnell unterwegs.

Mit 124 und 119 km/h rasten zwei Autos Montagabend an den Polizisten aus Leonding vorbei. Die Streifen waren zu dem Zeitpunkt mit der Geschwindigkeitskontrolle auf der Kremstalstraße (B139) beschäftigt. Die beiden Fahrzeuge befanden sich in etwa auf gleicher Höhe und lieferten sich offenbar ein Straßenrennen.

In Autos der Eltern unterwegs

Eine Messung zeigte bei einem Auto 124 statt der erlaubten 60 km/h. Der Lenker - ein 20-jähriger Leondinger - war mit dem Pkw seines Vaters unterwegs. Der zweite Lenker - ein 24-jähriger Trauner - kommt im Auto seiner Mutter auf 119 km/h. Die zwei Raser wurden von der Polizei angehalten. Ihnen wurden die Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen.