Internationaler Seriendieb gefasst

Die Polizei hat nach einem jahrelangen Katz-und-Maus-Spiel einen international gesuchten Tresordieb aus Georgien gefasst, der in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark 20 Coups vor allem in Lebensmittelmärkten verübt hat.

Die oberösterreichischen Fahnder bekamen den Serieneinbrecher lange nicht zu fassen. Während sie seine Spuren quer durch Europa verfolgten, lebte er in seiner Heimat Georgien recht gut von der Beute.

LKA OÖ

Wechselte ständig Identität

Weil er ständig seine Identität wechselte, war es schwierig, ihn zu verfolgen, so Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Rund 140.000 Euro hat der 42-jährige Tresorknacker bei seinen filmreifen Coups erbeutet. Er brach vor allem in Lebensmittelmärkte ein. Seine Taten seien immer gut vorbereitet gewesen, „mit viel Technik seilte er sich zum Beispiel durch Lichtkuppeln ab“.

LKA OÖ

Er sei nur auf Bargeld aus gewesen. Laut Polizei richtete der Serieneinbrecher dabei mehr als 300.000 Euro Schaden an. In Zusammenarbeit mit den nö. Kollegen konnte der 42-Jährige am Flughafen Wien-Schwechat gefasst werden.

Der Beschuldigte lebte 2005 und 2006 als Asylwerber in Oberösterreich. Dann flüchtete er, nachdem er in Pregarten einen Fahrdienstleiter der Bundesbahnen brutal überfallen und 1.300 Euro geraubt hatte. Der Georgier ist geständig. Er sitzt in der Justizanstalt Linz hinter Gittern.