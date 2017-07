Mit Gartenschlauch Hausbrand verhindert

Ein Hausbesitzer aus Hofkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) hat am Montag mit seinem Gartenschlauch einen größeren Brand verhindert. Sein Auto hatte vor der Garage zu brennen begonnen, die Flammen drohten auf das Haus überzugreifen, so die Feuerwehr.

Das beherzte Eingreifen des Besitzers und der schnell informierte Feuerwehr durch die Nachbarn verhinderten Schlimmeres, so die Feuerwehr Hofkirchen an der Trattnach nach einem Einsatz am Montagnachmittag.

laumat.at/Matthias Lauber

Ein vor dem Haus abgestellter Pkw hatte plötzlich zu brennen begonnen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, standen das Auto und ein daneben geparktes Motorrad in Vollbrand.

laumat.at/Matthias Lauber

Hausbesitzer spritzte auf Fassade

Der Hausbesitzer spritzte mit einem Gartenschlauch auf die Fassade, damit die Flammen nicht auf das Wohnhaus und die Garage übergreifen. Was völlig richtig war, hieß es von der Feuerwehr. Drei Feuerwehrteams brachten den Brand dann rasch unter Kontrolle. Warum das Auto zu brennen begonnen hat, wird nun von der Polizei ermittelt.