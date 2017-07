Schnapszahlen als Hochzeitsdatum

Den 17.7.2017 – ein sogenanntes Schnapszahl-Datum - haben sich viele als Hochzeitsdatum reserviert. Während in den Standesämtern Linz und Steyr etwa viel mehr Betrieb als gewöhnlich sei, waren in Gmunden auch einige, die den Termin absagten, so eine Umfrage des ORF OÖ.

Ein magisches Datum, ein heißer Tag und dennoch bekamen einige Brautpaare kalte Füße und wollten dann an diesem Tag doch nicht für immer Ja zueinander sagen. Besonders hoch ist die Ausfallsrate in Gmunden, so die Eva Blankenstein im Gespräch mit ORF-Redakteurin Manuela Kalteinreiner: „Von acht angemeldeten Paaren sind jetzt noch drei übrig, und bei denen hab ich ein gutes Gefühl“.

APA/rubra

Die meisten Paare hätten bereits vergangenen Sommer den magischen Tag am Traunsee reserviert: „Als dann vor drei Wochen immer noch keine Dokumente bei uns waren haben wir nachgerufen“. Und erst da kam heraus, dass sich fünf Paare inzwischen getrennt haben - einer der Verlassenen wollte sich aber trotzdem in guter Hoffnung bereits den 18.8.2018 für einen Neuanlauf reservieren.

Linz mit neun Hochzeiten ausgebucht

Grundsätzlich erwies sich das Schnapszahl-Datum 17.7.2017 als sehr beliebter Tag zum Heiraten. Ausgebucht war am Montag das Standesamt in Linz, obwohl auch hier nur neun der ursprünglich elf verliebten Paare tatsächlich das Ehegelübde ablegen.

In Steyr sind an diesem Montag auch mehr Ja-Sager als sonst - auch wenn es nur drei Trauungen sind: Für gewöhnlich gäbe an einem Montag gar keine oder höchstens eine Hochzeit. Übrigens werden im Standesamt Gmunden ab 1. August Trauungs-Reservierungen für den 18.8.2018 angenommen.

