ÖFB-Cup: BW Linz - Karabakh 5:1 (4:1)

BW Linz gewann gegen FC Karabakh mit 5:1 (4:1), St. Florian bezwang Schwarzach 3:0. Mit LASK, Ried, Gurten, Vöcklamarkt, Oedt , St. Florian und Blau Weiß stehen sieben OÖ-Klubs in der zweiten ÖFB-UNIQA-Cup-Runde.

Diese Bilanz der Klubs aus Oberösterreich kann sich sehen lassen. ooe.ORF.at brachte an allen drei Cup-Tagen von den Spielen der Klubs aus Oberösterreich Live-Ticker.

FC Karabakh - Blau Weiß Linz 1:5 (1:4)

Aufstellung Blau Weiß: Hankic, Kerschbaumer, Huspek, Gabriel, Skrivanek, Anic, Schagerl, Hinum, Hartl, Kreuzer, Templ. Ersatz: Hammar (ET), Brandstätter, Haudum, Krainz, Pellegrini

Der Live-Ticker zum Nachlesen

Karabakh gibt vom Anstoß weg den Ton an.Die Linzer halten aggressiv dagegen und suchen die Offensive.

6. Minute. Blau Weiß führt: Frühe Führung mit dem ersten Schuss auf das Tor für die Linzer. Schagerl bringt einen Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum - der Ball rutscht durch und Kreuzer nickt am langen Eck per Kopf ein.

Karabakh bleibt jedoch gefährlich. Vor allem die Nr. 9 Erna Kara wird immer wieder gefährlich vor dem Tor von Hankic.

11. Minute: Ausgleich zum 1:1. Ballverlust der Linzer im Aufbau, dann geht es schnell, Kara wird angespielt und schließt aus kurzer Distanz ab.

Dann zeichnet sich Karabakh-Keeper Harrauer bei Schüssen von Kerschbaumer (15.) und Hartl (16.)aus. Aber die Wiener agieren mit dem Tor zum Ausgleich mit viel Druck.

2:1 Führung für Blau Weiß: In der 24. Minute missglückt Keeper Harrauer ein Abschlag. Templ steht genau dort und zieht sofort ins leere Tor ab. Die Wiener bleiben aber in ihren Gegenstößen gefährlich, wenngleich auch die Linzer nun besser im Spiel sind. Den dritten Eckball der Linzer schließt Hartl per Kopf ab. Harrauer hält (32.). Die nun früher kommenden Attacken stören Karabakh im Spielaufbau wirkungsvoller.

Tor zur 3:1 Führung der Linzer. Neuerwerbung Patrick Schagerl, der bisher ein tolles Spiel macht, belohnt sich mit dem Tor zur 3:1-Führung, nachdem Kerschbaumer die Flanke ideal auf ihn gebracht hat (35.).

4:1 der Linzer. Karabakh bleibt dran, der Ball von Wolf streift die Querlatte. Im Gegenzug der Linzer geht es aber schnell und Schagerl trifft volley nach Flanke von Kerschbaumer zum 4:1 (43.).

Halbzeitbilanz: Der FC Karabakh spielt stark. Die Linzer agieren aber bei der Verwertung ihrer Chancen eiskalt. Nach 20 Minuten werden die Linzer stärker. Karabakh bleibt in der Offensive gefährlich, ist in der Defensive beim schnellen Umschaltspiel des FC Blau Weiß aber überfordert.

Die zweite Hälfte: Beide Mannschaften gehen unverändert in den zweiten Spielabschnitt. Die Gastgeber versuchen wieder, Druck aufzubauen. Der Linzer Huspek hat jetzt die Aufgabe, sich mehr um den starken Stürmer Kara zu kümmern. Strafraumszenen fehlen in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn.

5:1 für Blau Weiß: Nachdem die Wiener zwei Mal vor das Linzer Tor kommen, schalten die Blau Weißen im Gegenzug wieder blitzschnell um. Florian Templ trifft zum 5:1, nachdem links Skrivanek einen dynamischen Vorstoß unternommen hat und Templ schön bedient. Trainer Gorenzel nimmt danach Templ aus dem Spiel und bringt Pellegrini.

In der Wechselphase auf beiden Seiten bringen die Linzer Haudum für Anic. Kranz kommt für Hartl. Knapp 80 Minuten sind gespielt. Die Statistik zeigt derzeit sieben Torschüsse der Linzer, daraus wurden fünf Tore. Auf den Tribünen feiern die Blau-Weiß-Fans lautstark.

Pellegrini! Er marschiert solo durch die Abwehr von Karabakh und setzt den Ball knapp neben das Kreuzeck (83.).

Es bleibt beim 5:1-Erfolg.

So geht es weiter:

Erste Liga: Trainer Gorenzel und seine Linzer Blau Weißen können für das erste Meisterschaftsspiel kommenden Freitag gegen Wacker Innsbruck im Linzer Stadion (18:30) mit diesem Erfolg viel Motivation mitnehmen.

SV Guntamatic Ried empfängt ebenfalls am Freitag (20:30 Live auf ORF Sport +) Wiener Neustadt.

Bundesliga: Der LASK eröffnet die Bundesliga-Saison am Samstag (18:30) gegen Admira in der TGW-Arena-Pasching.

Alle Ergebnisse der OÖ-Klubs auf einen Blick

ASKÖ Oedt – ATSV Stadl-Paura 3:1

Vorwärts – Wacker Innsbruck 1:4

Vöcklamarkt – Wörgl 7:0

Kitzbühel – LASK 0:1

Wr. Sport-Club – SV Ried 0:4

Hohenems – Union Gurten 3:4

Schwarzach – St. Florian 0:3

Karabakh – BW Linz 1:5

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at