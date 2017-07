Mädchen in Rettungswagen zur Welt gekommen

Besonders eilig hatte es die kleine Yvonne-Nicoletta in der Nacht auf Sonntag in Mattighofen (Bezirk Braunau): Sie ist im Rettungsauto zur Welt gekommen. Der Großteil aller Geburten erfolgt unerwartet.

Die beiden Sanitäter hatten bereits bei der Abfahrt in Richtung Krankenhaus den Notarzt verständigt, da die Abstände zwischen den Wehen bereits sehr kurz waren. Während der Fahrt mussten sie anhalten. Gleich nachdem der Notarzt eingetroffen ist, war es dann so weit. Die kleine Yvonne-Nicoletta erblickte um 01.12 Uhr das Licht der Welt.

Rotes Kreuz

Das Team des Notarztdienstes Braunau führten die weiteren Versorgungen durch, anschließend wurde die Fahrt in das Krankenhaus Braunau fortgesetzt. Die stolzen Eltern und die kleine Yvonne-Nicoletta sind wohlauf.

Meisten Geburten spontan

Dabei ist Yvonne-Nicoletta eher die Regel, als die Ausnahme. Knapp zwei Drittel aller Geburten erfolgen spontan. Per Kaiserschnitt sind in Oberösterreich im vergangenen Jahr rund ein Drittel der Babys ans Licht der Welt gelangt. Weniger waren es nur in Salzburg und Vorarlberg. Im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark ist hingegen jedes dritte Kind operativ geholt worden.