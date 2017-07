Lichtkunst am Linzer Dom mit Martin Grubinger

Am Sonntag wird die Fassade des Linzer Mariendoms zur funkelnden Leinwand. Der Ausnahme-Schlagzeuger Martin Gruber startet mit seinem „Heimspiel 2.0“ in die siebente Saison von Klassik am Dom in Linz. Der ORF überträgt erstmals live.

Farbige Collagen werden die Fassade des Mariendoms für „Klassik am Dom“ verzaubern. Mit neun Großbildprojektoren wird die gesamte Längsseite mit Großbildpanoramen bespielt. Der in Oberösterreich lebende Starperkussionist Martin Grubinger wird auf die Domfassade lebensgroß projiziert. Vor den visuellen Collagen wartet Grubinger mit einem Klangfeuerwerk aus Salsa, Funk, Cuba, African, Fusion und Klassik auf.

Sendungshinweis:

Klassik am Dom, ORF III, 16.7.17 21.10 Uhr

Der Auftritt wird ab 21.15 Uhr live auf ORF III übertragen. Die Konzertreihe „Klassik am Dom“ wird damit erstmals ein großes Publikum daheim vor den Bildschirmen erreichen.

Andreas Krenn

ORF III mit Linz im Mittelpunkt

„Mein Linz“ wird um 20.15 Uhr auf die Übertragung einstimmt. Unter der Regie von Felix Breisach erinnern sich Prominente aus Kunst und Kultur an ihre Kindheit und Jugendzeit in der drittgrößten Stadt Österreichs.

Andreas Krenn

Ein „zeit.geschichte Spezial“ verweilt danach in Linz und präsentiert den Doku-Zweiteiler „Sonderauftrag Führermuseum“ (22.50 Uhr) von Jan N. Lorenzen und Hannes Schuler. Mehr als 16 Millionen Kunstwerke wurden im Zuge des Zweiten Weltkriegs geplündert, verschleppt oder zerstört.

Die ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) stellt alle ORF-III-Sendungen als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

