5,7 Millionen Euro für digitale Projekte

Damit die Digitalisierung im Land weiter angetrieben wird, greift Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP) tief in den Förderungstopf. 5,7 Millionen Euro werden für neue digitale Forschungsprojekte investiert.

14 neuen digitalen Projekte soll mit der Summe geholfen werden, erklärt Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP). Durch die Förderung in der Höhe von insgesamt 5,68 Million Euro sollen die Projekte zügig umgesetzt werden.

Kleine Unternehmen unterstützen

Damit will das Land besonders kleinen Firmen unter die Arme greifen, erklärt Strugl. Die Mehrheit der unterstützten Betriebe seien nämlichen keine großen Unternehmen: „Zwei Drittel des Geldes geht an kleine fortgeschrittene Unternehmen“, verspricht Strugl. Aber auch Leitbetriebe sind an dem Projekt beteiligt, wie etwa FACC und Engel. "Industriebetrieben soll bei dem Start in die Digitalisierung geholfen werden, "so Strugl.

ORF

Überzeugen konnte vor allem die FH OÖ Entwicklungs & Forschungs Gmbh. Sie holte insgesamt 1,78 Millionen Euro an Förderungen von der Jury ab. Insgesamt leitet die FH OÖ sechs Projekte, die mit der Summe unterstützt werden sollen.

Trotz der enormen Unterstützung und Aufmerksamkeit, sei „der Hunger nach Fachkräften nach wie vor groß“, sagt Strugl im Interview mit Radio Oberösterreich: „Vor allem Leute mit technischen Abschluss im IT Bereich fehlen uns.“