Cup-Livestände: LASK 0:0 / Ried 2:0

Nach ASKÖ Oedt und UVB-Vöcklamarkt am Freitag wollen am Samstag der LASK (in Kitzbühel), SV Ried (beim Wr. Sport-Club – beide 17 Uhr) und Union Gurten (in Hohenems – ab 18 Uhr) aufsteigen. Bleiben sie mit dem Liveticker am Ball.

Die Spiele des LASK in Kitzbühel und von SV Guntamatic Ried beim Wr. Sportklub sind auf ORF Sport + in einer Live-Konferenz zu sehen.

Kitzbühel – LASK 0:0

Der Aufsteiger in die Regionalliga West hat sich gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus Linz viel vorgenommen. Die Aufstellung des LASK: Pervan, Luckeneder, Trauner, Ramsebner, Ranftl, Ullmann, Erdogan, Michorl, Rep, Bruno, Gartler

So läuft das Spiel

Die Gastgeber halten in den ersten 20 Minuten gut dagegen. Chancen sind auf beiden Seiten noch Mangelware.

Der LASK tut sich schwer. gegen die massierte Abwehr der Tiroler (30.). Bis zum Pausenpfiff passiert nichts mehr. 0:0.

Zweite Halbzeit: Die Linzer kommen mit mehr Power aus der Kabine. Zumindest sieht man jetzt mehr Engagement, das von Gernot Trauner befeuert wird. Eine Chance von Gartler wird abgeblockt (50.).

Jetzt kurbelt vor allem Bruno, beim LASK geht alles viel schneller nach vorne. Kitzbühel unter Druck.

Wr. Sportclub – SV Guntamatic Ried 0:2 (0:0)

Interessant ist die Aufstellung der Rieder beim ersten Saison-Pflichtspiel: Gebauer, Marcos, Haring, Boateng, Kerhe, Mayer, Stankovic, Grabher, Durmus, Wießmeier, Chabbi

So läuft das Spiel

3. Minute: Schuss des Rieders Grabher, Keeper Kraus hält. Zwei Minuten später springt ein Schuss von Wießmeier über die Querlatte.

Der starke Regen hat aufgehört, die Rieder erhöhen die Schlagzahl.

In der 23. Minute spielt Kerhe ideal für Mayer auf, der wird in letzter Sekunde in aussichtsreicher Position geblockt. Gute Möglichkeit der Rieder. Die Innviertler drücken, der WSC kann sich kaum befreien.

Die Chance des Rieders Durmus hält erneut Kraus. Der WSC-Keeper ist bislang der Turm in der Abwehrschlacht des WSC (30.)

Kurz vor dem Pausenpfiff probiert es Chabbi per Fallrückzieher - knapp links am Tor vorbei. Und ein Schuss von Marcos wird knapp über die Querlatte abgefälscht. Die Rieder in allen Belangen überlegen, mit insgesamt sechs guten Chancen - aber ohne Abschluss. Pausenstand 0:0

Zweite Halbzeit: 1:0 für Ried: Die Rieder entwickeln wieder Druck. Thomas Mayer geht über rechts nach einer Freistoßvorlage durch, spielt ins Zentrum, wo Sportclub-Akteur Glauben den Ball ins eigene Tor versenkt (54.).

Traumtor zum 2:0: Wieder ist es Thomas Mayer. Der LASK-Neuzugang sorgt mit einem Schlenzer über den Keeper für das 2:0.

Hohenems - Gurten -:- (18:00)

Im Regionalliga-Derby West gegen Mitte wollen die Innviertler als Aufsteiger die Heimreise antreten.

So läuft das Spiel

Die Gastgeber eröffnen druckvoll. Gurten ist in der Anfangsphase mit Abwehraktionen beschäftigt.