Hinterstoder: Schröcksnadel plant Gäste-Dorf

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel plant in Hinterstoder ein Dorf mit 400 Betten. Die Siedlung soll in eineinhalb Jahren fertig sein, berichten am Samstag die „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Vom Gemeinderat gebe es bereits grünes Licht, jetzt müsse das Projekt durch den Gestaltungsbeirat. Die Verfahren seien bereits am Laufen, wird Schröcksnadel zitiert. Auch Hinterstoders Bürgermeister Helmut Wallner stehe hinter dem Plan.

Eröffnung in eineinhalb Jahren

Der ambitionierte Zeitplan steht bereits: Eröffnen möchte der ÖSV-Präsident das Feriendorf in eineinhalb Jahren. Denn 2020 könnte Hinterstoder wieder ein Weltcup-Rennen bekommen. Die Vergabe erfolgt im Herbst in Zürich.

So hat der Plan des Tirolers bereits konkrete Formen angenommen. Entstehen soll das Dorf mit 400 Gäste-Betten im Westen von Hinterstoder, auf einem großen Feld. Restaurant soll es aber keines geben, so Schröcksnadel im Interview mit den OÖN: „Essen soll die Gäste im Ort.“ Bürgermeister Wallner und Skichef Schröcksnadel hoffen beide, dass damit nach dem Scheitern der Hinterstoder-Wurzeralm-Seilbahn der Standort gesichert wird.