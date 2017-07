Diebisches Trio von Polizei geschnappt

Die Polizei hat zwei Männer und eine Frau festgenommen, die in Lebensmittel und Brieftaschen gestohlen haben sollen. Mehr als 50 Straftaten werden dem aus Rumänien stammenden Trio zur Last gelegt.

Mindestens 35 Mal sollen das Ehepaar und sein Kumpan seit Mitte April in Supermärkten Lebensmittel gestohlen haben. Die drei sollen dort auch mindestens zehn Kundinnen und Kunden die Brieftasche gestohlen und mit den Bankomatkarten Geld behoben haben.

In vier Bundesländern aktiv

Zugeschlagen haben der 50-jährige Mann, seine 43-jährige Ehefrau und der 46-Jährige in den Bezirken Vöcklabruck, Linz-Land und in der Stadt Linz sowie in Wien, Niederösterreich und der Steiermark.

Das aus Rumänien stammende Ehepaar wurde am 17. Juni im Bezirk St. Pölten auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Mann wurde nach Wels überstellt, wo die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft zusammenlaufen. Der Komplize ging in der vergangenen Woche der Polizei in Wien ins Netz. Die beiden Männer befinden sich in Haft, die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.