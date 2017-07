Neuer Rettungshubschrauber in Oberösterreich

Der private Hubschrauberbetreiber „Heli Austria“ aus dem Salzburger Pongau wird mit einem Hubschrauber im Almtal stationiert und im Einsatz sein. Am Freitag fiel die Entscheidung, ab Samstag wird geflogen.

Der private Betreiber „Heli Austria“ wird seinen Hubschrauber „Martin 3“ vorerst von Wels aus einsetzen. Schon bald soll er aber seinen fixen Platz in Scharnstein (Bezirk Gmunden) bekommen. Von dort aus soll der rote Hubschrauber laut „Heli-Austria“-Chef Roy Knaus vor allem zu Notfällen in den Bergen des Salzkammerguts fliegen.

Bis vor kurzem hieß es vom Roten Kreuz, dass man in Österreich nicht unbedingt einen weiteren Rettungshubschrauber in Oberösterreich benötige. Derzeit würden die beiden gelben ÖAMTC-Hubschrauber in Hörsching und Suben genügen.

Thomas Märzinger vom Roten Kreuz sagt, dass von den Einsatz- und Flugzeiten kein weiterer Hubschrauber nötig wäre, nachdem jetzt ein weiterer Betreiber vorhanden sei, werde man diesen im Notfall auch anfordern. Märzinger versichert auch, dass man weder den ÖAMTC noch „Heli Austria“ brauchen würde.

Roy Knaus sieht die Sache anders. Es brauche den weiteren Hubschrauber und vor allem im Sommer werde sich zeigen, wie notwendig er ist.

Die Crew des neuen Hubschraubers besteht wie beim ÖAMTC aus Pilot, Notarzt und Sanitäter. Vorerst fliegt man jedoch nur in den Sommermonaten. Für Verletzte sollen bei Einsätzen von „Heli Austria“ keine Zusatzkosten aufkommen.