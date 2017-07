Fünf Kleinbagger von Firmengelände gestohlen

Wie erst am Freitag bekannt wurde sind bereits in der Nacht auf Donnerstag fünf Kleinbagger von einem Firmengelände in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gestohlen worden. Von den Dieben und den Baggern fehlt jede Spur.

Um bei der Tat nicht gesehen zu werden, schalteten die Diebe sogar zwei Straßenlampen aus und demontierten ein Feld der Einfriedung des Firmengeländes. Dann fuhren sie mit den gestohlenen Baumaschinen durch die Öffnung über ein Maisfeld zu einem Sattelaufleger, mit dem sie die Beute abtransportierten.

Mit Sattelschlepper abtransportiert

Um das große und lange Gefährt wenden zu können, brauchen die unbekannten Täter auch noch ein verschlossenes Einfahrtstor. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.