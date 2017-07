Borkenkäfer breitet sich in Linz aus

in Linz hat sich der Borkenkäfer aufgrund des heißen und trockenen Wetters der vergangenen Wochen stark ausgebreitet. Darauf macht der Magistrat aufmerksam. Viele Fichten im Stadtgebiet seien befallen und müssten entfernt werden.

die betroffenen Fichten verlieren ihre Standfestigkeit und umstürzende Bäume und herabfallende Äste können Schäden verursachen, warnten die Experten der Stadt Linz in einer Medienaussendung am Donenrstag. In solchen Fällen würde dann die Grundstückseigentümer auf Schäden haftbar gemacht.

ORF

Käfer aus einer Fichte befallen 20 weitere

Der Borkenkäfer breite sich auch rasch aus. Die aus einer Fichte ausfliegenden Käfer reichen aus, um 20 weitere Bäume zu befallen, so die Experten. Sie raten die Bäume auf Bohrmehl zu untersuchen. Aber auch ein kränkelndes Aussehen oder abfallende Rinde seien meist typische Symptome für einen Borkenkäferbefall, hieß es.