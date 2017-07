Feuerwehr-Weltmeister aus Oberösterreich

In Villach finden die 16. Internationalen Feuerwehr Wettbewerbe statt und die Teilnehmer aus Oberösterreich räumen ab. Gold, Silber und Bronze konnten Feuerwehrleute aus Oberösterreich bereits für sich verbuchen.

Feuerwehr-Jugendgruppen aus mehr als 15 Staaten kämpften bisher in Kärnten um Medaillen und die Oberösterreicher haben bisher alle auf die Plätze verwiesen. Der WM-Titel beim Feuerwehrjugendleistungsbewerb ging an die Gruppe der FF Bad Mühllacken. Mit nur 0,03 Punkten Rückstand errang die Jugendgruppe der FF St. Martin im Mühlkreis Silber, Bronze ging an die Jugendgruppe aus Guggenberg.

ORF/Nußbaumer

Über einen Vizeweltmeistertitel kann sich die Mädchengruppe Mitteregg-Haagen Sand freuen.

ORF/Nußbaumer

Einen dritten Platz konnte auch die Feuerwehr-Sportgruppe Frankenburg erringen. Mitglieder der Feuerwehren Frankenburg, Badstuben, Riegl, Hörgersteig, Steining, Raitenberg, Pehigen, Redleiten schlossen sich in dieser Wettkampfgruppe zusammen.

