Frau von Brücke geschleudert - Fahrer vor Gericht

Eine 39-jährige Mutter starb, weil sie von einem Auto erfasst, über ein Brückengeländer geschleudert wurde und fünf Meter in die Tiefe stürzte. Ein 50-jähriger Autofahrer muss sich am Freitag wegen dieses Unfalls vor Gericht verantworten.

An dem Sonntagnachmittag Ende April sei der 50-Jährige alkoholisiert durch Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) gefahren, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Opfer, eine 39-jährige Mutter, war zu Fuß auf dem Gehsteig der Wiener Straße unterwegs, als der Lengauer die Herrschaft über seinen Wagen verlor. Er geriet auf die linke Seite und erfasste die Fußgängerin.

Nach Unfall weitergefahren

Die Frau wurde durch die Wucht des Anpralls über ein Brückengeländer geschleudert und stürzte etwa fünf Meter tief auf eine darunterliegende Straße. Der Unfalllenker fuhr weiter und hielt nach 100 Metern an einer Tankstelle an. Erst dort entschied sich der 50-Jährige, mit seiner Tochter zu Fuß zurück an die Unfallstelle zu gehen. Für die 39-jährige Mutter eines Sohnes kam aber jede Hilfe zu spät.

Alkoholtest: 1,46 Promille

Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab unmittelbar nach dem Unfall 1,46 Promille. Er habe einen Hustenanfall gehabt und sei deshalb mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, sagte der 50-Jährige zur Polizei.

Bis zu drei Jahre Haft

Am Freitag muss sich der Mann wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung seiner Tochter im Landesgericht Wels verantworten. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.

